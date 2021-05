Festival 2020: è finita in tribunale la vicenda tra Morgan e Bugo, chiesti 240mila euro di danni

Prima udienza ieri a Milano per la querela presentata da Cristian Bugatti, in arte Bugo’, nei confronti di Marco Castoldi (Morgan), in relazione alla causa nei confronti di quest’ultimo per i fatti legati al Festival di Sanremo 2020.

Bugo ha portato Morgan in tribunale (insieme agli autori della canzone ‘Sincero’ (Andrea Bonomo e Simone Bertolotti) per aver cambiato, a loro insaputa, il testo del brano durante la kermesse canora, causandone la squalifica.

Nel corso della prima udienza i legali di Morgan hanno chiesto di poter presentare una memoria difensiva e l’udienza è stata rinviata al 10 giugno. Nel corso della quarta serata, il 7 febbraio, nell'esibizione Morgan recitò un testo diverso “Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera” e Bugo se ne andò, stoppando l’esibizione.

A Morgan sono stati chiesti 240mila euro di danni.