Jacopo Veneziani a Grandi autori a casa tua: la rassegna di incontri online si chiude venerdì

Venerdì alle 17.30 la rassegna letteraria Grandi autori a casa tua prosegue con la seconda intervista dedicata alla storia dell’arte. Dopo l’incontro con il critico d’arte Luca Beatrice, protagonista sarà questa volta Jacopo Veneziani, noto divulgatore e volto televisivo del salotto di Massimo Gramellini su Rai3. Veneziani parlerà del suo ultimo libro Simmetrie. Osservare l’arte di ieri con lo sguardo di oggi (Rizzoli, 2021) e di #Divulgo. Le storie della storia dell’arte (Rizzoli, 2020) intervistato dalla prof.ssa Maria Teresa Verda Scajola e dalla prof.ssa Francesca Rotta Gentile.

È possibile capire l’arte del passato studiando il presente? E se un affresco del Beato Angelico avesse più cose in comune con il dripping di Jackson Pollock che con tanti artisti del primo Rinascimento? Lucien Febvre avrebbe considerato gravemente scorretto, se non addirittura peccaminoso, studiare una determinata corrente artistica al di fuori del suo contesto storico. Ma se provassimo ad assumerci il rischio dell’anacronismo? Jacopo Veneziani raccoglie nella pagine di questo libro interessanti e inedite “Simmetrie” tra passato e presente. Analizzare le opere d’arte di ieri senza più ignorare le correnti artistiche dei secoli successivi aiuta a costruire il nostro sguardo di osservatori del XXI secolo.

Ideata nel 2020 da Francesca Rotta Gentile, vicepreside e docente di lettere dell’istituto Colombo di Sanremo, Grandi autori a casa tua si svolge nell’ambito del “Maggio dei libri”, campagna nazionale per la promozione della lettura e della cultura del libro promossa dal Centro per il Libro e la Lettura (CEPELL) a cui possono aderire paesi e città che abbiano ottenuto il titolo di Città che legge 2020/21, riconoscimento condiviso dal Comune di Cervo e da Bordighera, Imperia, Ospedaletti. La rassegna coinvolge infatti cinque comuni della provincia di Imperia: Cervo, Imperia, Sanremo, Ospedaletti e Bordighera in un’ottica di sistema che vede il Ponente ligure unito in una rinascita culturale.

Le interviste di Grandi autori a casa tua proseguiranno prossimamente con i dodici autori finalisti al Premio Strega 2021, il prossimo incontro vedrà protagonista l’autrice novantenne Edith Bruck, autrice di Il pane segreto (La Nave di Teseo), che sarà intervistata dalla prof.ssa Stefania Sandra, vicepreside del Liceo Cassini di Sanremo e dalla prof.ssa Francesca Rotta Gentile.