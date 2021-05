Ventimiglia: Carabiniere aggredito nei giorni scorsi, l'On. Di Muro "La pazienza dei miei concittadini è finita" (Video)

“Vorrei esprimere, a mio nome e al mondo della Lega, al Maresciallo Cardillo della stazione dei Carabinieri di Ventimiglia alta, aggredito mentre era fuori dal servizio e cercava di sventare una rapina di un extracomunitario”.

Inizia così l’intervento dell’Onorevole Flavio Di Muro, ieri alla Camera dei Deputati, dopo l’aggressione subita da un esponente dell’Arma nei giorni scorsi a Ventimiglia, mentre tentava di fermare una rapina. “Non è il primo episodio di violenza e non sarà nemmeno l’ultimo – prosegue - se non c’è la volontà politica di bloccare gli sbarchi e decongestionare Ventimiglia. Ok al pressing di Draghi in Europa ed alcune misure del Governo ma non sono sufficienti per garantire sicurezza ai residenti, turisti e commercianti della mia città”.

Di Muro, nel corso del suo breve intervento in aula, ha lanciato un appello al Ministro Lamorgese, che ha le deleghe in materia di immigrazione: “Il clima è molto caldo. Bisogna intervenire con urgenza, prima che sia troppo tardi visto che la pazienza dei miei concittadini è finita”.