Oggi l'incontro tra Ventimiglia e Mentone per i problemi sul Roya: si prospetta un'estate difficile per l'acqua

Si è svolto questa mattina, in comune a Mentone, un incontro tra l’Amministrazione di Ventimiglia e quella della cittadina rivierasca francese, per discutere dei pozzi sul Roya, che servono le due città frontaliere ma che vedono anche il servizio idrico nelle condotte che portano l’acqua a tutta la provincia di Imperia e ad Andora, nel ponente savonese.

Quella di questa mattina era fondamentalmente una riunione che vede soprattutto l’approvazione dei bilanci tra Ventimiglia e Mentone, sulla gestione dei pozzi, ma si è anche parlato del problema ormai noto da tempo, arrivato con la tempesta ‘Alex’. Il maltempo e l’ingrossamento conseguente del Roya, infatti, ha portato uno strato argilloso nel lettore del fiume andando a bloccare parzialmente i pozzi.

Al momento c’è un progetto, condiviso tra Ventimiglia e Mentone, per tentare di risolvere la situazione, per un costo presunto di circa tre milioni di euro, ma il rischio di siccità in tutta la provincia per la prossima estate è particolarmente elevato. Rivieracqua e i colleghi francesi sono preoccupati per la situazione, che potrebbe avere gravi ripercussioni sulle normali abitudini e, ovviamente, anche sul comparto economico e turistico.

Venerdì prossimo è previsto un nuovo incontro tra autorità italiane e francesi, per trovare una soluzione nell’ambito dell’osservatorio dei servizi idrici. Il progetto deve ancora essere approvato dalla ‘cabina di regia’ dell’osservatorio permanente. Lo scenario per la prossima estate non è certo dei migliori, visto che se non verrà trovata una soluzione, il rischio di avere rubinetti a secco è dietro l’angolo.