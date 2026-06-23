Sanremo, malore mentre è al lavoro all'Ecopunto di piazza Muccioli: operatore di Amaie Energia soccorso e portato in ospedale

Momenti di apprensione questa mattina a Sanremo, dove un operatore di Amaie Energia ha accusato un malore mentre era in servizio all'Ecopunto di piazza Muccioli. Secondo le prime informazioni, a provocare il malessere sarebbe stato un probabile colpo di calore, complice anche l'elevata temperatura registrata in queste ore.

L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i colleghi dell'operatore, che hanno prestato i primi soccorsi, insieme agli agenti della Polizia Locale presenti nella zona, i quali hanno provveduto ad attivare tempestivamente la macchina dei soccorsi.

Pochi minuti dopo è arrivata un'ambulanza del 118. Il personale sanitario ha prestato le prime cure direttamente sul posto e, a scopo precauzionale, ha disposto il trasferimento dell'uomo al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso.

Fortunatamente le condizioni dell'operatore non sembrerebbero destare particolare preoccupazione, ma i sanitari hanno ritenuto opportuno procedere con ulteriori controlli ospedalieri.