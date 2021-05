La ‘ACBC’ del sanremese Gio Giacobbe vince il premio come miglior azienda sostenibile alla Montecarlo Fashion Week: “Lo dedico a Sanremo”

Scarpe sostenibili, costruite con materiale riciclabile, e anche modulabili. È questa l’idea ‘Made in Sanremo’ che di recente ha conquistato la giuria della Montecarlo Fashion Week.

La ‘ACBC’ di Gio Giacobbe e Edoardo Iannuzzi ha vinto il premio come miglior azienda sostenibile nell’ambito del prestigioso evento monegasco, un fiore all’occhiello per la Città dei Fiori nel mondo della moda su scala internazionale.

“Sono molto orgoglioso di aver vinto un premio prestigioso nella costa dove ho vissuto, vale doppio rispetto a Milano, Parigi o New York perché per me è stato come vincere in casa - commenta Gio Giacobbe ai nostri microfoni - punto tanto su Sanremo, abbiamo una collaborazione con Franco per essere più riconoscibili sul territorio sia a Sanremo che a Ventimiglia e in futuro mi piacerebbe aprire un negozio in zona”.

ACBC ha appena lanciato ‘Save the Duck’ oltre ad aver ricevuto da poco il riconoscimento come start-up con la più alta certificazione di sostenibilità tra le calzatura. A settembre, inoltre, è in programma una collaborazione con Missoni.

Ma che periodo è stato per chi basa il proprio business sulle calzature in un periodo storico nel quale le uscite sono state fortemente limitate? “Per noi è stato un momento molto positivo, siamo cresciuti anche nel 2020 perché nelle difficoltà c’è sempre una via di uscita - risponde con orgoglio Gio Giacobbe - quindi abbiamo venduto online, ma soprattutto abbiamo spinto sulla sostenibilità e questo ci ha permesso di crescere. Mentalmente è stata dura perché non sapevamo quando sarebbe finita, però bisogna trovare delle vie di uscita”.

E, infine, un pensiero speciale: “Una dedica per il premio? A Sanremo”.