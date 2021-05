Nell'estate della ripartenza torna anche il Fiat 500 Club Italia su Imperia: appuntamento a luglio per un evento mondiale

Dopo lo stop del 2020, dal 2 al 4 luglio, tornerà il grande Meeting del Fiat 500 Club Italia ma sarà in chiave mondiale. Quest'anno sarà l'edizione della ripartenza anche per il coordinamento di Imperia che si sta preparando in vista dell'appuntamento del 4 luglio.

Le restrizioni legate al Covid l'anno scorso hanno impedito lo svolgimento del raduno per eccellenza degli appassionati del mitico cinquino di casa Fiat. Stiamo parlando della grande festa di Garlenda che prima della pandemia, nei tre giorni dedicati all'evento, era capace di richiamare oltre 1000 auto d'epoca, con appassionati provenienti da tutto il mondo.

Così, per ripartire in sicurezza, il Fiat 500 Club Italia ha organizzato il 1° Fiat 500 World Wide Meeting 2021. Ne abbiamo parlato con Francesco Pititto fiduciario del coordinamento di Imperia. "Per rispettare le misure di sicurezza legate al Covid, quest'anno Garlenda non avrebbe potuto ospitare il tradizionale meeting con partecipanti provenienti da tutto il mondo. Per non rinunciare anche quest'anno al nostro appuntamento si è pensato a un'iniziativa che avesse lo stesso spirito ma localizzata sul territorio di ogni singolo coordinamento".

"Nei tre giorni, dal 2 al 4 luglio, ogni coordinamento in Italia ma anche nel mondo, organizzerà dei mini meeting dedicati alle Fiat 500 ma aperti soltanto agli iscritti al Fiat 500 club Italia. Ci si potrà iscrivere fino al 31 maggio sul sito del Fiat 500 club Italia (a questo LINK ndr), pagando la quota - 20 euro per chi è già socio del club e 50 euro per i nuovi soci - si potrà partecipare agli eventi, solo del proprio coordinamento territoriale di appartenenza".

Questo vuol dire che, ad esempio, un iscritto di Savona non potrà partecipare all'appuntamento di Imperia. "Esatto. E' stato fatto proprio per agevolare una gestione dei partecipanti nel pieno rispetto delle misure anti Covid nazionali. - conferma Pititto - Inoltre in questi tre giorni, trasmetteremo sui nostri canali social i video dei singoli eventi sparsi in tutto il mondo".

Quindi che cosa farete quest'anno per la provincia di Imperia? "Come coordinamento di Imperia del Fiat 500 Club Italia, abbiamo organizzato un picnic per domenica 4 luglio. Prima ci dirigeremo a Cervo per una visita guidata del borgo e poi, per l'ora di pranzo, andremo a Cipressa per mangiare all'aperto, sul prato, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale. Ci tengo a ringraziare pubblicamente le amministrazioni comunali e le Proloco di entrambi i borghi che hanno subito colto lo spirito della nostra iniziativa offrendoci accoglienza e collaborazione" - afferma Pititto.