Sanremo: provocazioni nei confronti della Polizia, il Silp “Atti irresponsabili che vanno condannati”

“Sabato sera abbiamo assistito a Sanremo a uno spettacolo davvero di pessima qualità da parte di alcuni soggetti, probabilmente non pienamente consapevoli del danno che stavano arrecando nel provocare, riprendere e poi postare in rete il lavoro dei colleghi di Polizia e delle altre Forze dell'Ordine”.

Interviene in questo modo il sindacato di Polizia Silp, commentando quanto accaduto nella serata di sabato nella zona di giardini Vittorio Veneto a Sanremo. “La mancanza del minimo rispetto per il lavoro al servizio della collettività reso con il massimo impegno, anche nei momenti più critici di questa emergenza pandemica che ha colpito tutti – prosegue il Silp - delinea in maniera nettissima che il divertimento o la libertà di movimento poco hanno a che vedere con chi utilizza questi sacri principi unicamente per provocare coloro che giorno e notte si sacrificano per il rispetto delle norme. Un plauso va certamente ai colleghi della Polizia di Stato e degli altri Corpi che hanno mantenuto una linea professionale impeccabile, come si evince dai video, non cadendo assolutamente nel tranello di questi signori ed evitando che la situazione potesse degenerare”.

“Fortunatamente – termina il Silp - si tratta di un episodio isolato al quale, evidentemente, si contrappone la stima e la collaborazione della maggioranza dei cittadini della nostra provincia verso le Forze di Polizia che, in maniera corretta e civile, si attengono alle regole che il momento ancora impone. Il mancato uso delle mascherine, assembramenti ed ogni altro atto contrario alle norme, come nel caso in questione, va assolutamente censurato”.