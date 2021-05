Ventimiglia: inaugurato domenica pomeriggio il giardinetto di Torri dopo un completo restyling (foto)

Un lavoro che ha visto impegnati il comitato di quartiere e diversi abitanti della bellissima frazione nella Val Bevera. Gli interventi principali di rinnovamento si sono sviluppati sulla pavimentazione, recuperando materiale presente nell’officina comunale, e con la sistemazione della nuova staccionata voluta dall'Amministra Scullino. Inoltre è stata collocata una nuova altalena regalata dal gestore della Giostra all'interno dei giardinetti, il Sig. David Fiori.

Lo annuncia il Sindaco Scullino insieme a Marcello Bevilacqua, capogruppo Lega, che dichiara: "Un piccolo progetto che ho seguito personalmente, credendo fin da subito sulla possibilità di collaborazione tra Amministrazione e cittadini per arrivare ad obbiettivi comuni. Il giardinetto segue l'istallazione di alcuni dossi proprio davanti al giardinetto e alla scuola elementare. Il prossimo passo? Spero in un ulteriore parcheggio pubblico da regalare alla Frazione".

Presente all'inaugurazione l'assessore Eleonora Palmero che ha preannunciato un intervento di rifacimento del manto stradale all'interno dell'abitato di Bevera che gioverà a tutti gli abitanti della valle.

Il Sindaco Scullino conclude sottolineando "come l’Amministrazione stia, contemporaneamente, operando non solo nel centro cittadino ma anche nelle frazioni di Ventimiglia, che sono molte e per troppo tempo trascurate".