Sanremo: a una ditta bresciana il nuovo bando per le telecamere, in autunno ne arriveranno altre 120

Erano 18 le ditte che avevano partecipato al bando per la seconda parte del secondo lotto per l’installazione di nuove telecamere in città. Il lavoro se lo è aggiudicato la ditta ‘Its’s’ di Brescia, ovviamente specializzata del settore.

Si tratta di un lavoro da 240mila euro come importo base per portare in città 103 telecamere. Il ribasso proposto dalla ‘It’s’ è stato del 17%, per un importo di 199.200 euro. Sarà importante anche l’investimento per la pista ciclabile, dove ne saranno installate 64 in 32 postazioni oltre alla sistemazione delle colonnine Sos.

Le altre zone individuate e concordate con le forze dell’ordine sono: strada Tiro a Volo, stazione ferroviaria piazza Don Orione, interno dell’autostazione, lungomare Vittorio Emanuele, parco Carmelitane, giardini Medaglie d’Oro, giardini Foce, via Hope Guardia di Finanza, giardini Bellevue, sede Municipio, corso Marconi (zona K-Beach), via Pastrengo, piazza Santa Brigida, rotonda Serenella Aurelia Bussana, corso Marconi (da Divani&Divani), rotonda di corso Nazario Sauro porto vecchio molo di Ponente.

L’obiettivo del Comune e dell’amministrazione, dopo le problematiche e i rallentamenti dovuti ai ricorsi, è quello di predisporre i lavori in estate per poi iniziare con l’intervento in autunno. Il Presidente del Consiglio comunale, Alessandro Il Grande, ha commentato con favore l’assegnazione del bando: “Si tratta sicuramente un punto di partenza e speriamo che si possano stabilire subito le postazioni delle 65 telecamere sulla pista ciclabile. Con il ribasso ottenuto e il risparmio di circa 40mila euro potenzieremo il servizio con nuove postazioni, per rendere Sanremo sempre più sicura".