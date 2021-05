Ok al primo piano faunistico-venatorio di Regione Liguria, Piana "Pianificazione unitaria e specificità locali"

Oggi con l’approvazione del Consiglio regionale si chiude favorevolmente l’iter che ha portato al varo del piano faunistico-venatorio della Liguria. "Per la prima volta redatto dall’Amministrazione regionale dopo il trasferimento delle competenze, precedentemente esercitate dalle Amministrazioni provinciali" - sottolinea il vicepresidente e assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca Alessandro Piana.



"L’obiettivo del piano quinquennale - aggiunge il vicepresidente Piana - è la realizzazione di una pianificazione unitaria, pur conservando le specificità locali. Oltre a fornire indirizzi e strategie per la gestione del territorio e il miglioramento degli habitat. Il territorio venabile risulta suddiviso in 7 Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e 2 Comprensori Alpini (CA), mentre per l’1,28% è occupato da strutture private. La superficie tutelata invece - conclude - raggiunge il 25,90% delle aree agro-silvo-pastorali della Liguria”.