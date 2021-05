Grave incidente in autostrada a Costarainera: il bilancio è di due feriti

Grave incidente stradale nella notte sulla Autostrada, all’altezza di Costarainera. Un’auto, una BMW M3, si è schiantata contro un guardrail, mentre procedeva in direzione Francia. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e due ambulanze.



Il bilancio è di due feriti in gravi condizioni, portati d’urgenza all’Ospedale di Imperia. I pompieri hanno dovuto procedere alla messa in sicurezza del mezzo mentre il personale dell’Autofiori ha proceduto a rendere agibile la carreggiata.



Il traffico è rimasto bloccato per alcune ore. Sull’accaduto sta indagando la Polizia Stradale, anche se stando a una prima ricostruzione sembra che il conducente del mezzo abbia perso da solo il controllo del veicolo.