Svolta rock per il cantautore imperiese Eugenio Ripepi che firma con 'Sorry Mom' e lancia il singolo Instastory (foto e video)

Nuova avventura per il cantautore imperiese Eugenio Ripepi che ha firmato con l'etichetta 'Sorry Mom' e che nei giorni scorsi, insieme alla crew di ballo 'Urban Theory', reduci dai successi internazionali, ha girato il video per il nuovo singolo 'Instastory', “Una presa in giro bonaria e divertente di tutto ciò che è il nuovo metodo rock contrapposto al metodo trap”, racconta Ripepi.





Le riprese sono iniziate venerdì e riprenderanno il 28 maggio nei magazzini di 'Alexander Service', al secolo, di via Argine Destro. Lo stesso Saglietti ha curato le batterie del pezzo. “”, spiega ancora Ripepi."Abbiamo registrato, mixato e masterizzato da, ingegnere del suono di 'Ithil World' di Imperia e la 'Ithil Factory' produce il videoclip che stiamo andando a registrare del brano che uscirà in estate", conclude il cantautore.