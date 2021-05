Toti a Torino: “Le regioni facciano le regioni: tutti devono avere gli stessi servizi nei diversi territori”

“Le regioni nascono e hanno nel loro dna quello di adattare le politiche per i cittadini a seconda delle conformazioni geografiche, sociali ed economiche spesso diverse a seconda dei territori. Se avessimo voluto gestite tutta l’Italia in modo unitario, da Lampedusa a Courmayeur, avremmo avuto uno Stato centrale. Ma se il nostro Pese è diviso in regioni, comuni e città metropolitane è perché si debba attuare azioni mirate e puntuali a seconda delle necessità”.



Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine dell’accordo bilaterale firmato a Torino con il governatore Alberto Cirio sulle vaccinazioni anti-Covid durante le ferie. Una risposta netta alle più recenti polemiche relative all’autonomia decisionale delle regioni in vista del periodo vacanziero, su cui il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo aveva espresso forti critiche.





“Quella che si definisce nel linguaggio giornalistico la babele delle regioni - ha concluso Toti - non è altro che il diritto dei cittadini ad avere gli stessi servizi della pubblica amministrazione in territori spesso socialmente, economicamente e culturalmente molto diversi”.