Trasporti nel ponente: Michele Delli Carri (Cgil) "Altri due Thello saranno soppressi dal 30 giugno"

“Dal 30 giugno anche l'ultima coppia di treni Thello in partenza da Ventimiglia alle 9,10, con arrivo a Milano alle 12,55 e da Milano in partenza 15,10 con arrivo a Ventimiglia alle 18,54 non ci saranno più. Già nei mesi scorsi altre due coppie di treni erano state soppresse sempre per la stessa tratta”.

Il segretario generale provinciale Filt Cgil Imperia Michele Delli Carri conferma che “In questo modo saremo sempre più isolati noi dell'estremo ponente. Ad oggi abbiamo una fascia oraria scoperta per raggiungere Milano, dalle 11,03 alle 17,03 e, dal 1° giugno, si aggiunge un’ulteriore fascia di scopertura dalle 6,41 alle 11,03. Tutto ciò è assurdo. Se vogliamo incentivare il turismo nella nostra regione e in particolare nell'imperiese dobbiamo fare in modo che le persone possano arrivare da noi, mentre con questa ultima soppressione è arrivata un altra doccia fredda per il nostro territorio ormai già martoriato”.

“Abbiamo una rete autostradale penosa – prosegue Delli Carri - piena di cantieri e scambi di carreggiata, anche per questo dobbiamo incentivare il trasporto ferroviario. Da noi si sa quando si parte e non si sa quando si arriva a destinazione. Alcuni parlamentari vengono in Liguria solo per farsi propaganda e passerella trascurando le reali problematiche dell'estremo ponente forse perché poco appetibili. Tutto ciò è molto preoccupante. Abbiamo fatto partecipe di queste problematiche anche il presidente della regione Toti e l'assessore ai trasporti Berrino ma ad oggi non abbiamo riscontrato nessun risultato positivo. Abbiamo interpellato anche il Ministero ma nessuna risposta positiva”.

“Chiediamo che le fasce orarie utilizzate dai treni Thello – termina Delli Carri - vengano coperte con treni IC, e da far notare che i Thello avevano acquistato le fasce orarie più appetibili per numero di viaggiatori che ne facevano uso, e quindi più remunerative. Oltre al turismo sono penalizzati in tutte queste soppressioni anche i pendolari. Per tutto questo il 9 giugno le organizzazioni sindacali hanno proclamato uno sciopero di 8 ore, dalle 9 alle 17, di tutto il personale ferroviario degli Intercity. Chiediamo ai politici tutti di farsi carico per non lasciare sempre più isolato l'estremo ponente”.