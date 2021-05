Coronavirus: Bassetti "Due 'no vax' ricoverati in gravissime condizioni all'ospedale di Genova"

“Due persone, di 74 e 77 anni (entrambi dichiaratamente 'no vax' o 'vaccino scettici’) sono ricoverati da alcune ore all’ospedale San Martino di Genova in gravi condizioni e, uno di questi sta lottando tra la vita e la morte”.

Lo ha annunciato questa sera il Primario delle Malattie Infettive genovese, Matteo Bassetti, che ha commentato la situazione. “Non vaccinarsi oggi – prosegue – soprattutto per chi era nelle categorie già vaccinabili, vuole dire mettere la propria vita a repentaglio di un virus, di fronte al quale abbiamo delle armi. E non è accettabile per il sistema sanitario ma anche per le persone”.

“Oggi non vaccinarsi – termina Bassetti - vuol dire mettersi alla gogna di un virus che fa molto male. Non avrei mai voluto dare questi messaggi. Avrei preferito che la componente ‘no vax’ del nostro paese e della nostra regione non arrivasse a questo, ma siamo costretti a parlarne per far capire quanto sta accadendo”.