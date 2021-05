Il duo 'Panpers' porta sul piccolo schermo otto comuni dell'estremo ponente: 'La Fuga' in onda su Bike TV' e su 'Horizon Sports TV' (video)

La serie di episodi 'La Fuga', con il duo comico 'Panpers' ha fatto il suo esordio ieri su 'Bike TV' e su 'Horizon Sports TV' che passa in tutto il mondo tradotto in tre lingue, francese, inglese e tedesco, un importante promozione per il territorio ligure. Il primo episodio ha come scenario il Tigullio, con Santa Margherita Ligure, Portofino e Rapallo, mentre per il secondo e terzo episodio vedremo protagonisti 8 comuni dell'estremo ponente Ligure.

Il secondo episodio che vede protagonisti i comuni di Santo Stefano al Mare, Riva Ligure, Taggia e Ospedaletti sarà diffuso questa sera alle 20 e 05 su 'Bike TV', canale 259 DTT in Hbb TV , SPORT iTALIA tasto rosso ( canale 60 DTT).Una grande opportunità di presentare la Liguria con due testimonial di eccellenza come Andrea Pisani (che in questo momento sta girando il 4° film come coprotagonista al fianco di Diego Abatantuono) e Luca Peracino che la prossima stagione saranno gli ideatori del nuovo programma che sostituirà Colorado su Canale 5.