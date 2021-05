Ultrasessantenni 'scansano' il vaccino: l'appello del Direttore Generale dell'Asl 1 Silvio Falco (Video)

Si fa un gran parlare della campagna vaccinale in atto in tutto il mondo e che procede spedita anche nella nostra provincia. Oggi il direttore generale dell’Asl 1 Imperiese, Silvio Falco, ha parlato a margine della presentazione di due importanti progetti che vedono protagonista anche l’azienda sanitaria, del problema relativo agli ultrasessantenni che non si sono ancora vaccinati.

“Non sappiamo se hanno deciso di non vaccinarsi o ci siano altri problemi – ha detto - ma il decennio dei 60enni ha risposto meno rispetto ad altri, nonostante sia una categoria molto più a rischio dei più giovani (40enni e 50enni) che cominceremo a vaccinare nelle prossime settimane. Rivolgo un appello e un invito in modo importante, perché sono quelli più a rischio di patologie importante e ricoveri. E’ importante vaccinarsi e, nonostante siamo stati in difficoltà nei mesi scorsi, ora ne stiamo uscendo e continuiamo”.

Il Direttore generale ha anche confermato che i centri vaccinali rimarranno aperti fino a quando non saranno concluse tutte le seconde dosi: “Ora c’è anche la discussione sui vacanzieri che vorrebbero farla da noi e stiamo cercando di verificare il da farsi. Il problema non è l’aggravio di lavoro ma solo sul piano organizzativo. I numeri non ci spaventano”.