Covid nelle scuole della provincia di Imperia: 3 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Ci sono tre nuovi casi positivi al Covid-19 nelle scuole della provincia di Imperia. Si tratta di due studenti del distretto ventimigliese, uno in una scuola secondaria di secondo grado, l'altro in una scuola secondaria di primo grado. Il terzo caso è stato registrato in una scuola dell'infanzia del distretto imperiese.



"Come previsto dall’apposito protocollo, il Dipartimento di Prevenzione, ha attivato l’indagine epidemiologica al fine di individuare i contatti stretti dei casi positivi e porre in isolamento le classi interessate" - ricordano da Asl 1 Imperiese.