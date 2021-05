Coronavirus: numeri stabili in regione e provincia con lieve aumento del tasso di positività (3,03%)

Lievissimo aumento del tasso di positività al Covid-19, quest’oggi nella nostra regione e qualche contagio in più rispetto ai giorni scorsi, ma numeri tutto sommato stabili.

Sono infatti 111 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.655 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 2.800 antigenici rapidi), uno ogni 32,92 pari al 3,03%.

Nella nostra provincia sono 25 i nuovi positivi, rispetto ai 22 del savonese, i 44 di Genova e i 20 di Spezia. Oggi sono 3 i morti, tutti negli ultimi tre giorni, dei quali una donna di 68 anni a Sanremo.

Tamponi processati con test molecolare: 1.258.919 ( +3.955)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 301.355 (+2.800)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 102.109 (+111)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.411 (-16)

Casi per provincia di residenza

Imperia 398 (+2)

Savona 490 (-10)

Genova 1.802 (-19)

La Spezia 528 (+9)

Residenti fuori regione o estero 67 (-2)

Altro o in fase di verifica 126 (+4)

Totale 3.411 (-16)

Ospedalizzati: 266 (-12); 43 (-4) in terapia intensiva

Asl 1 - 38 (-2); 2 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 42 (-3); 5 (-2) in terapia intensiva

San Martino - 47 (-3); 19 (-) in terapia intensiva

Galliera - 27 (-1); 4 (-) in terapia intensiva

Gaslini - nessun ricoverato

Asl 3 - 61 (-); 6 (-2) in terapia intensiva

Asl 4 - 14 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 37 (-2); 7 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 2.061 (-326)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 94.399 (+124)

Deceduti: 4.299 (+3);

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 664 (+7)

Asl 2 - 376 (-214)

Asl 3 - 905 (+160)

Asl 4 -194 (+3)

Asl 5 - 691 (+13)

Totale 2.830 (-31)