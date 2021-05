Sanremo: pista ciclabile, bella sì ma senza servizi igienici, lettera del Presidente del Consiglio comunale al Sindaco

Il Presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande ed i consiglieri comunali Ethel Moreno e Adriana Cutellè, hanno scritto al Sindaco Alberto Biancheri, chiedendo un intervento diretto dell’Amministrazione, affinchè vengano a breve installati dei servizi igienici sulla pista ciclabile,

Si tratta di una problematica che coinvolge cittadini e turisti che frequentano la pista lunga 24 chilometri, sul mare in mezzo alla natura e famosa anche nella storia del ciclismo italiano. Sul percorso, che ben si addice alle esigenze degli escursionisti e dei turisti ma anche al pendolarismo di impiegati e studenti che desiderano godersi una splendida vista mare, è possibile trovare in alcune zone della pista punti di ristoro, bar e negozi di noleggio biciclette, mentre non ci sono servizi igienici pubblici, obbligando così la cittadinanza ed i turisti a rivolgersi a privati.

“L’incresciosa situazione – scrivono al Sindaco - è peraltro emersa da numerosi commenti social su portali dedicati, dove è stato indicato che l'unica soluzione per usare un bagno sono i bar, situazione non certo semplice in un periodo come il nostro di emergenza epidemiologica e ove si sottolinea la conseguente sporcizia dovuta a tracce umane e fazzoletti abbandonati. Ci sembra doveroso intervenire per migliorare l'ambiente a favore dei villeggianti e dei cittadini, migliorare la qualità dei luoghi, offrire strumenti di civiltà, al fine di favorire una migliore fruibilità della pista, molto apprezzata per attività sportive e passeggiate e vanto per tutta la provincia di Imperia”.

L’invito del Presidente del Consiglio e dei due componenti del parlamentino matuziano, confermano come la pista ciclabile unisca tutti i paesi della Riviera Ligure da San Lorenzo fino ad Ospedaletti e percorre il famosissimo parco costiero della Riviera dei Fiori, conosciuto in Liguria ed in tutta Italia, apprezzato per le escursioni in bicicletta e per le più svariate attività sportive praticabili al suo interno: “Invitiamo l’Amministrazione a farsi promotrice di una progettazione e dell’installazione di servizi igienici pubblici lungo il tracciato della pista ciclabile, coinvolgendo tutti i Comuni che affacciano sulla pista nonché Amaie Energia e Servizi”.