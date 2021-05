Sanremo: collaborazione Confesercenti-Amministrazione per il rilancio delle edicole nella città dei fiori

“Un’ottima reciproca collaborazione tra la nostra associazione di categoria e il Comune di Sanremo per il progetto di rilancio delle edicole di giornali della città. Siamo riusciti a portare a Palazzo i bisogni reali di molti operatori in un momento particolare con una grossa crisi economica”.

Interviene in questo modo Domenico Alessi, presidente cittadino di Confesercenti, commentando il progetto dell’associazione sulle edicole di Sanremo. “Abbiamo ricevuto una grande disponibilità dell’assessore Silvana Ormea e degli uffici competenti – prosegue - una fattiva volontà di andare incontro a difficoltà reali e situazioni complesse. Trovato il giusto equilibrio nella volontà del Comune di rinnovare i diversi chioschi presenti in città e la necessità di ammortizzare investimenti economici importanti per un settore come quello dei giornali che vive di margini sempre più ridotti. La priorità era quella di non perdere nessuno di questi presidi di cultura e di servizi per i cittadini, una presenza importante per molte persone”.

“Trasmettiamo la soddisfazione degli operatori – termina - che sottoscriveranno un impegno a realizzare quanto previsto dal Piano Comunale con una tempistica compatibile con quanto previsto per la definizione degli interventi di riprogettazione”

Questi i tempi per i concessionari che dovranno presentare:

- entro il 31 maggio prossimo la comunicazione relativa alla ristrutturazione o sostituzione del chiosco con descrizione generale dell’intervento proposto

- entro il 31 dicembre l’apposita istanza con la relativa documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio

- espresso impegno alla esecuzione dei lavori da effettuarsi entro 24 mesi dalla data del rilascio del titolo edilizio da parte del Comune.

Il provvedimento di rinnovo della concessione dei manufatti in argomento conterrà quindi la tempistica e l’impegno dei singoli operatori. La mancata ottemperanza sarà motivo di decadenza della concessione.