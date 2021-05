Sanremo apre al footgolf: anche l'ex calciatore Diego Fuser ha provato il campo al Golf degli Ulivi

Sanremo si prepara a scendere in campo con il footgolf. Il Circolo Golf degli Ulivi ha infatti predisposto le apposite buche per questa nuova disciplina, un vero e proprio mix tra calcio e golf: si gioca con un pallone da calcio con l’obiettivo di mandarlo in una buca di 50 cm con il minor numero di calci possibili, seguendo poi le regole del golf.

Nei giorni scorsi Diego Fuser, ex calciatore professionista di Milan, Fiorentina, Lazio, Parma, Roma e della Nazionale Italiana, ha testato il nuovo campo nella suggestiva cornice del Circolo Golf degli Ulivi con il suo team.

“Sanremo è pronta per diventare protagonista anche di questo nuovo sport - dichiara l’assessore al turismo Giuseppe Faraldi - che, unendo la popolarità e la potenza del calcio all’eleganza e alla precisione del golf, sta riscuotendo grande successo. Ringrazio Lorenzo Giani, direttore del Circolo Golf degli Ulivi, che ha compreso le potenzialità di questa nuova disciplina e si è reso disponibile per realizzare un percorso ad hoc”.