Camporosso: ressa e lunghe attese oggi al centro vaccinale 'Falcone', le proteste di un lettore

Un nostro lettore, Riccardo Bracco, ci ha scritto per protestare, vista la presenza di almeno 100 persone con prenotazione, questo pomeriggio al centro vaccinale ‘Falcone’ di Camporosso.

“Avevo appuntamento sia per me che per mia moglie – ci ha scritto - oggi alle 15,40 per la seconda dose e mi sono trovato davanti oltre 70 persone in coda! Qui tutti si lamentano”.

Abbiamo chiesto lumi all’Asl che ha risposto: “C'è stato un momento di maggior afflusso da parte dell'utenza che è comunque stato gestito da parte del nostro personale e dai volontari presenti in loco. Ci rammarichiamo per il disagio subito dall'utente e dalla sua signora”.