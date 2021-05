Consegnate 640 firme di solidarietà al personale sanitario che non si vuole vaccinare. Le tesi illustrate dai promotori a ‘2 ciapetti con Federico’

Sono state consegnate questa mattina, presso la sede della Confederazione Unitaria di Base, le 640 firme raccolte in provincia di Imperia di solidarietà al personale sanitario che non si vuole vaccinare. Ad illustrare l’iniziativa e a ribadirne le tesi (a fondo articolo sono scaricabili i documenti) sono stati, ospiti di ‘2 ciapetti con Federico’, uno dei promotori Luca Falco ed il referente Sanità CUB Liguria Maurizio Loschi.

“Personalmente mi sono vaccinato, ma l’ho scelto io, nessuno mi ha detto che se non lo avessi fatto non avrei più potuto lavorare – ha dichiarato Luca Falco – Sono sempre stato per il libero pensiero. Per questo riteniamo che l'obbligatorietà vaccinale, per tutti gli operatori sanitari, così come viene formulata nel DL 44/2021 art.4, sia una gravissima costrizione e limitazione delle libertà personali e della libertà di scelta terapeutica”.

“Oggi stiamo trasformando il concetto di consenso informato in consenso estorto – ha precisato Maurizio Loschi - Su questo concetto come sindacato non siamo disponibili e abbiamo indetto uno sciopero, in programma venerdì 21 maggio, per chiedere che non venga convertito in legge, se non con notevoli modifiche, il decreto legge. In Liguria sono previsti due presidi: a Genova sotto la Regione e a Savona davanti alla Prefettura. Chi non potrà partecipare fisicamente farà uno sciopero virtuale”.

Non è la prima volta che in trasmissione viene affrontato questo delicato argomento, sentendo le varie tesi molto divergenti tra di loro. L'obiettivo di '2 ciapetti con Federico' non è infatti quello di dare un giudizio, ma di dare voce a tutti permettendo ad ognuno di esprimere la propria posizione.

Guarda le interviste integrali:

Vi invitiamo a mettere mi piace alla pagina Facebook "2 ciapetti con Federico" dove troverete anticipazioni e commenti: https://www.facebook.com/2ciapetticonFederico

"2 ciapetti con Federico" ha anche un suo profilo Instagram https://www.instagram.com/2ciapetticonfederico/?hl=it