Riapertura del Casinò di Sanremo: emendamento di Forza Italia "Per garantire maggiore attenzione al comparto"

Forza Italia prosegue la propria attività politica per la riapertura del Casinò di Sanremo. È stato depositato un emendamento "...affinché ci sia maggior attenzione per un comparto che va a braccetto con turismo e commercio, fondamentali per il rilancio economico della città dei fiori" - sottolineano dal partito.



Il testo dell'emendamento a firma di Mauro d'Attis, deputato di Forza Italia, recita: "1. Sono consentiti dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività di gioco pubblico svolte nei negozi e punti di gioco, nelle sale giochi e nelle sale Bingo. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. È consentito lo svolgimento anche in data anteriore, di attività preparatorie che non prevedano afflusso di pubblico. 2. Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9".