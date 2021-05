Scomparsa di Franco Battiato, il ricordo e il cordoglio del maestro della Sinfonica Vitaliano Gallo (video)

“Capita spesso di incontrare nel mondo musicale artisti dediti a soddisfare le loro ambizioni, questo non era Franco Battiato che ci ha lasciati oggi. Tutte le virtù e le ricchezze che un essere umano possiede sono racchiuse nell'ermetismo della musica del M° Battiato che definisco un genere senza confini. Ho avuto la fortuna di incontrarlo nel 2011 al Festival di Sanremo dove cantava con Luca Madonia nell'’Alieno’, dirigeva l'Orchestra Sinfonica di Sanremo il M° Peppe Vessicchio.

Ecco un breve ed intenso cenno del brano:

“Io vivo nei panni di un alieno che non vola che non mi assomiglia.

Ma io vivo ai margini di una vita vera e non mi riconosco”.

Grazie Franco!

Vitaliano Gallo”.