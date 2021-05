Progetto ‘Chiaroscuri’, i ringraziamenti di Rete Sanremo Solidale al pubblico che ha assistito agli incontri

Rete Sanremo Solidale, nel comunicare il termine della seconda rassegna internazionalista 'Chiaroscuri', ringrazia caldamente il folto pubblico che ha assistito agli incontri, in cui in certi casi si sono raggiunte le 150 persone.

“Comunichiamo inoltre - si spiega nel comunicato - che non vediamo l'ora di iniziare una terza rassegna. Seguiteci anche sulla nostra pagina Facebook per avere tutti i nostri aggiornamenti e scriveteci per suggerirci di che cosa vorreste sentir parlare nella prossima rassegna.

Un ringraziamento particolare va ai nostri graditissimi ospiti Wilfredo Ardito Vega (Universidad Pontificia de Lima, Perù), a Jocimar Borges (attivista associazione 'Pé no chao', Recife, Brasile), a Valerio Mancini (Rome Businness School) e a Giovanni Porzio (Fotoreporter) e a tutti coloro che con le loro domande e considerazioni hanno arricchito i nostri incontri”.

Per chi se li fosse persi, è possibile recuperarli sul nostro canale YouTube, qui di seguito vi proponiamo i link: