Bordighera: una giornata di educazione alla prevenzione senologica a favore delle giovani donne

Sabato 12 giugno, presso lo studio Oggero di Bordighera, dalle 8 alle 14 l'associazione di Volontariato Oncologico 'NonSiamoSoli odv' di Sanremo, offre alle giovani donne di età compresa fra i 25 ed i 39 anni una giornata gratuita di educazione alla prevenzione senologica durante la quale saranno effettuate ecografie mammarie, inoltre le volontarie e i volontari dell'associazione saranno a disposizione per fornire materiale illustrativo ed informazioni sull'importanza della prevenzione e sulle varie attività dell'associazione.



“'NonSiamoSoli' crede fermamente nella prevenzione e desidera che questa buona abitudine sia condivisa da tutte le donne a cominciare da quelle più giovani. Per questo motivo, quando le disponibilità economiche lo consentono, organizza periodicamente giornate di questo tipo, invitando le donne a partecipare” dichiarano dall'associazione.



Per prenotarsi è necessario inviare una mail a info@nonsiamosoli.it indicando nome cognome età ed un recapito telefonico, lo staff ricontatterà tutte le persone indicando l'orario dell'appuntamento. Se poi qualcuna non potesse onorare l'appuntamento è pregata di comunicarlo al più presto per dare la stessa opportunità ad un'altra donna. Per lo stesso motivo la giornata è riservata alle donne che non hanno mai usufruito dei servizi dell'associazione.



È possibile destinare il 5 per mille della propria dichiarazione dei redditi a NonSiamoSoli indicando nell'apposito spazio il codice fiscale 90071280086. Un semplice gesto che non costa nulla ma per noi è molto importante e ci aiuta ad aiutare chi si affida a noi. Sostieni NonSiamoSoli, "Vinciamo insieme la vita dopo il cancro".