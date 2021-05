Verrà celebrata anche dal Club Unesco di Sanremo la ‘Giornata Mondiale delle Api’

Verrà celebrata giovedì prossimo la quarta edizione della ‘Giornata Mondiale delle Api’, istituita nel 2018 su iniziativa delle Nazioni Unite per diffondere e far conoscere l'importanza delle api come specie animale fondamentale per l'equilibrio del nostro ecosistema e per uno sviluppo sostenibile. La data dell’evento corrisponde alla data di nascita di Anton Janša, pioniere delle tecniche di apicoltura moderna in Slovenia, primo paese che ha proposto l’iniziativa.

Le api svolgono un ruolo chiave per la sopravvivenza del pianeta: alcune stime della Fao suggeriscono che il 76% del cibo che mangiamo derivi dalla loro attività di impollinazione. Le api sono inoltre fondamentali per la conservazione della flora, contribuendo al mantenimento del livello di biodiversità. La loro esistenza è però messa a dura prova da numerose attività umane: inquinamento, utilizzo di pesticidi e cambiamenti climatici stanno seriamente minacciando la loro sopravvivenza e di conseguenza quello del nostro pianeta.

La giornata sarà celebrata mercoledì alle 18 sulla pagina Facebook del Club per l'Unesco di Sanremo. Il club, insieme al Soroptimist International Club di Sanremo vogliono ricordare insieme questa giornata, anche a seguito del protocollo d’intesa siglato dai due club, con una conferenza tenuta da Luisa Erba dell’Università di Pavia, presidente del Soroptimist International Club di Pavia che interverrà sul tema: ‘Le api e la cera nell’Arte’.