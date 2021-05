Ventimiglia: porto di Cala del Forte, confermata l'inaugurazione il 2 luglio alla presenza del Principe Alberto II

Il 2 luglio verrà ufficialmente inaugurato il porto di Cala del Forte a Ventimiglia. E' prevista una cerimonia alla presenza delle massime autorità locali, in primis il sindaco Gaetano Scullino, così come dei vertici provinciali e regionali, oltre al Principe Alberto II e delle massime autorità del Principato di Monaco.

Soltanto alcune settimane fa, l'8 marzo, è stato varato il Monaco One, il catamarano super veloce per collegare il nuovo porto di Ventimiglia con quello di Montecarlo. Un trasporto via mare per gli armatori che ormeggeranno i propri yacht a 'Cala del Forte' e che permetterà di raggiungere il Principato nel giro di pochi minuti.