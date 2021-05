Taggia: Marco Reghezza tra i protagonisti del Festival del Compositore "La Classica"

Giovedì alle 18, andrà in diretta streaming (sulla pagina Facebook dell'Associazione "Liguria Eventi" e successivamente su altri canali) la 15esima edizione del Festival del Compositore "La Classica" che si è tenuto a Genova nella famosa Sala del Maggior Consiglio del Palazzo Ducale. L'evento, coordinato ed organizzato dalla direttrice artistica, prof.ssa Carla Casanova e dalla presidente di "Liguria Eventi", dott.ssa Anna Brugnara, è stato condotto in osservanza delle norme antiCovid 19.



Per tale ragione, la sala capace di contenere fino a 600 persone, è stata a disposizione di un numero ristretto di spettatori. Tra di essi il sovrintendente del Teatro Carlo Felice, dott. Claudio Orazi, e il direttore artistico, M° Pierangelo Conte, l'assessore Claudia Gaggero (in rappresentanza del sindaco Marco Bucci), la dott.ssa Milena Palattella (Eventi Culturali del comune di Genova), il direttore della Banca Carige, dott. Mario Bianchi, la vice presidente dell'Istituto Chiossone, dott.ssa Paolo Bartolo.

L'edizione 2021 è stata una vetrina per la musica dei seguenti compositori: Guido Ghetti, Gabriele Taschetti, Raffaele Cecconi, Roberto Tagliamacco (attuale direttore del Conservatorio “Paganini” di Genova) e Marco Reghezza (docente di Teoria, Analisi e Composizione presso il Liceo Musicale "Bruno" di Albenga).

Quest'ultimo, che era già stato invitato nel 2019, ha presentato due brani per pianoforte solo, "Australian Prelude" e "Kangaroo Fugue", interpretati dal pianista Giovanni Doria Miglietta (anche docente del Liceo Musicale "Bruno" di Albenga), premiati col 1° Premio al Concorso Internazionale di Composizione indetto dalla McDonald Music Foundation di Sidney (Australia) nel 2018.

Dice il compositore di Taggia: "Per una tragica fatalità i due brani "australiani" sono stati iniziati da me nella mattina in cui il ponte Morandi crollò. Vennero premiati in Australia nel settembre successivo ma nessuno li aveva mai suonati perchè a Sidney non furono più eseguiti per circostanze sfavorevoli. Han visto la luce per la prima volta proprio a Genova".

Di Reghezza è seguito anche un brano per sestetto strumentale/vocale che ha visto impegnati: Antonella Bini al flauto, Nicolo De Stefani ed Eliano Calamaro al violino, Cecilia Borelli al violoncello, Mauro Demoro al contrabbasso, Luisa Repola al pianoforte, e Michele Perrella, anch'egli docente di canto al Liceo Musicale "Bruno" di Albenga, che con la sua voce baritonale ha dato vita alle parole tratte dalla lirica "Orfano" (“Myrycae”) di Giovanni Pascoli.

Il brano ottenne il 2° Premio al Concorso Europeo per Narrativa, Scienza e Musica "Montecatini Terme" 2009, competizione patrocinata dal Parlamento Europeo.

Reghezza, direttore della OpenOrchestra, gruppo strumentale della provincia di Imperia/Savona, è anche attualmente impegnato nella giuria della seconda edizione del Concorso Internazionale "World Championship in Composition" 2021 di Vienna. Nella prima edizione 2020 fu l'unico premiato nella sua sezione ottenendo anche un premio speciale che gli ha consentito di presentare propri brani al Festival Internazionale di Musica Classica della Croazia 2021.

L'Austria gli ha portato fortuna poichè lo scorso anno ottenne 6 premi a Vienna in 5 competizioni internazionali per compositori e risulta attualmente tra i finalisti del concorso indetto dalla "Steirischer Tonkunstler Bund" che vedrà prossimamente la fase finale in Graz.