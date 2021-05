Sanremo: festicciola e schiamazzi stanotte in via Padre Semeria, i vicini chiamano la Polizia

Sono in corso le indagini del Commissariato di Sanremo, che sta eseguendo una serie di verifiche anche con la Polizia Scientifica, su un caso avvenuto questa notte poco dopo l’una in via Padre Semeria, nella città dei fiori.

Secondo il racconto di alcuni testimoni, infatti, in un appartamento di un condominio era in corsa una festicciola con schiamazzi che impedivano il sonno alle case attigue. E’ stata chiamata la Polizia e, all’arrivo degli agenti, uno dei partecipanti alla festa si è lanciato dal terrazzo, per fortuna al primo piano, dall’altezza di circa due metri.

Il giovane ha riportato alcune ferite e la sospetta frattura di uno zigomo. E’ stato portato in ospedale per le cure del caso, mentre gli agenti hanno eseguito le verifiche del caso, tra i partecipanti alla festicciola. Questa mattina la scientifica sta eseguendo i rilievi.