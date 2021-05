Coronavirus: tasso di positività al nuovo minimo storico (2,7%), calo dei positivi e dei ricoverati

Nuovo minimo storico per il tasso di positività al Covid-19 in Liguria e anche i nuovi positivi sono al loro minimo sotto i 100. Un’altra giornata molto importante verso l’uscita dalla pandemia nella nostra regione.

Sono 97 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.542 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 2.515 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 36,51 pari al 2,7%.

In provincia di Impera sono stati 11 i casi di positività, lo stesso numero del savonese, i 48 a Genova e i 27 a Spezia. Sono 5 i morti segnalati anche oggi, dei quali tre negli ultimi tre giorni e nessuno nella nostra provincia. Calano anche oggi i ricoverati, che in provincia di Imperia toccano i 50.

Tamponi processati con test molecolare: 1.242.813 (+3.542)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 290.656 (+2.515)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 101.702 (+97)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.978 (-146)

Casi per provincia di residenza

Imperia 457 (-25)

Savona 626 (-37)

Genova 2.109 (-69)

La Spezia 582 (-10)

Residenti fuori regione o estero 75 (-5)

Altro o in fase di verifica 129 (+1)

Totale 3.978 (-146)

Ospedalizzati: 342 (-10); 52 (+3) in terapia intensiva

Asl 1 - 50 (-4); 5 (+1) in terapia intensiva

Asl 2 - 58 (+2); 7 (+1) in terapia intensiva

San Martino - 63 (-3); 19 (-) in terapia intensiva

Galliera - 54 (+6); 4 (+1) in terapia intensiva

Gaslini - 2

Asl 3 - 65 (-2); 8 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 13 (-4); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 37 (-5); 9 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 2.775 (-80)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 93.446 (+238)

Deceduti: 4.278 (+5);

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 712 (-95)

Asl 2 - 585 (-)

Asl 3 - 1.261 (-39)

Asl 4 - 212 (-8)

Asl 5 - 749 (-3)

Totale 3.519 (-135)