Ventimiglia: il mercato del venerdì torna a popolarsi di banchi, mai così tanti dallo scorso settembre (Foto)

Buone notizie da Ventimiglia, nei giorni in cui la città sta facendo i conti con un nuovo capitolo della delicata questione migranti. Il mercato del venerdì è tornato ai numeri di un tempo, almeno per la presenza di banchi. Oltre 300 i venditori presenti oggi, numeri che, stando a quanto ci dicono gli addetti ai lavori, non si vedevano da settembre, da prima della tempesta ‘Alex’.

Tra i banchi tornano anche i clienti, complice la bella giornata e il clima ormai ampiamente primaverile. Molti i francesi, vera manna per un settore che ha patito tanto negli ultimi mesi. La speranza comune è che oggi sia solo il via a una stagione di rinascita per Ventimiglia e per il suo mercato, vittime di un’annata tragica tra pandemia e alluvione.

Situazione analoga oggi a Sanremo, dove gli ambulanti hanno visto un ulteriore aumento di clienti, sia francesi che italiani, con qualche turista delle seconde case che ha fatto nuovamente capolino nella città dei fiori. "E' un nuovo inizio - ci hanno detto gli ambulanti - e speriamo davvero che faccia da viatico ad una estate importante sul piano turistico-commerciale. Siamo in crisi da ottobre scorso e ora serve una svolta decisa".