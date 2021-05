Santo Stefano al Mare e la sua scelta green diventa meta prescelta di blogger e studenti (Foto)

Santo Stefano al Mare, le sue spiagge e il suo mare diventano una meta scelta dai giovani: nel borgo ligure si fa strada un nuovo modello di turismo legato al mondo green e alla storia del mare.

I ragazzi del sito “Utravel” in collaborazione con la Worldrise Onlus, accompagnati dalla blogger Lucrezia Lessio, hanno visitato Santo Stefano lo scorso giovedì, per un servizio e un set fotografico accompagnato da una campagna di sensibilizzazione sul rispetto delle buone norme ecologiche sulla spiaggia e la sua pulizia. Sui rispettivi social, che contano migliaia di utenti, sono state pubblicate le immagini della loro visita e i risultati della raccolta.

Le classi terze e quarte del Liceo Cassini di Sanremo hanno invece visitato ieri il ‘Museo del relitto romano’ di Santo Stefano, nell’ambito di un progetto che li vede collaborare con Legambiente.

L’amministrazione comunale ha accolto con grande piacere le ultime due visite e continua ad offrire la sua disponibilità per iniziative green che, oltre a premiare la vocazione ambientalista scelta come percorso, porterà a molti altri appuntamenti durante l’estate.

Remo Ferretti, consigliere comunale all’ambiente e delegato alla Bandiera Blu, commenta: “È un momento importante per far conoscere il nostro Museo del relitto romano, che rappresenta una vera e propria immersione nelle bellezze e nei tesori di Santo Stefano. Ancora più significativo è l’interesse dimostrato dai giovani e dagli studenti ad una nuova educazione ambientale, che non trascura la storia e le tradizioni del nostro paese”.