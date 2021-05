Sanremo: la studentessa Maria Horna vince il premio “Young Women in Public Affairs” dello Zonta

Maria Horna, studentessa di Sanremo ha ricevuto il premio “Young Women in Public Affairs” ottenendo così la borsa di studio dello Zonta International. La vincitrice dell’importante riconoscimento frequenta l’ultimo anno presso l’Istituto Tecnico Turistico e Professionale per i Servizi della Sanità e Assistenza Sociale.



Il “Young Women in Public Affairs” si rivolge alle studentesse in età compresa tra i 16 e i 19 anni che come Maria Horna, si stanno distinguendo negli studi e nella vita così come nell’impegno sociale. Come da regolamento dello Zonta, la giovane matuziana, supportata dall’insegnante Sandra Broncoladi, ha presentato una tesina rigorosamente in lingua inglese.



Questa mattina si è svolta la cerimonia di consegna del premio. Per la consegna, oltre a Maria Horna, erano presenti la presidente dello Zonta Club Sanremo, Cinzia Papetti, accompagnata dalle zontiane Lorena Grossi, Micaela Porcellana e Anna Morgano; l’assessore alla cultura di Sanremo, Silvana Ormea; la dirigente scolastico, Maria Grazia Blanco. Questo prestigioso riconoscimento conferma ancora una volta l’alto livello formativo offerto dall’Istituto Ruffini Aicardi.