Sodalizio Icit-Ruffini di Imperia per l'unico centro esami in provincia per le certificazioni di lingua tedesca

Domani, sabato 15 maggio si terranno presso l'Istituto G. Ruffini di Imperia gli esami per le certificazioni di lingua tedesca organizzati dall’Istituto di Cultura Italo-Tedesco. La giornata inizierà alle 8.30 e terminerà alle 17 poiché il Ruffini è diventato, per la prima volta e unico in provincia di Imperia centro esami.



Oltre agli studenti dell'Istituto che hanno frequentato i corsi, saranno presenti, quindi anche gli alunni del liceo Giordano Bruno di Albenga e del liceo Cassini di Sanremo. Tutto è pronto, nel rispetto delle norme anti covid19 per accogliere i ragazzi e le esaminatrici che arriveranno direttamente dal Goethe Institut di Genova. Tre i livelli di competenze che gli studenti affronteranno: A1, A2 e B1.



"È Importante sottolineare il sodalizio che si è stretto tra l' I.C.I.T e l'istituto Tecnico che è diventato sede ufficiale per i corsi, e si può considerare questo primo traguardo un ottimo risultato per il Ruffini che molto sta investendo per alzare il livello di competenze nella lingua tedesca dei suoi studenti. - affermano dall'istituto imperiese - Da quest’anno, infatti, lo studio della terza lingua del curricolo del corso turistico viene iniziato già dal primo anno questo proprio perché si ritiene questa lingua così importante per il nostro territorio. L’obiettivo è quello di rafforzare sempre più il legame anche con Il Goethe Institut diventare un vero punto di riferimento in provincia".