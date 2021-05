Imperia: al Nido d’Infanzia Comunale 'I Cuccioli' aperte le iscrizioni per l’anno educativo 2021/2022

Con anticipo rispetto al precedente anno educativo, il Nido d’Infanzia Comunale 'I Cuccioli' - da settembre 2019 affidato in concessione alla Cooperativa Sociale Jobel - apre le iscrizioni per l’anno educativo 2021/2022. È possibile presentare la domanda di iscrizione fino al 6 luglio 2021, utilizzando unicamente i moduli predisposti dal Settore Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche del Comune di Imperia scaricabili dal Sito Web del Comune di Imperia all’indirizzo http://www.comune.imperia.it - Sezione amministrazione trasparente.

L’iscrizione è da consegnare esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Imperia o in alternativa trasmessa via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.imperia.it. Le educatrici vi aspettano per farvi scoprire gli spazi e illustrarvi il progetto educativo, prenota il tuo appuntamento inviando un’email a icucciolinido@jobel.it o contattando telefonicamente il nido 333 6396756.