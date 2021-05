Bordighera: a causa del Covid nessun evento per Sant'Ampelio, il Sindaco visita il Saint Charles (Foto)

Oggi Bordighera celebra Ampelio, suo santo patrono e, purtroppo come lo scorso anno, non è stato possibile per il Covid organizzare le classiche manifestazioni come la processione, la festa serale e i fuochi d’artificio sulla chiesetta.

“Ma una ricorrenza in tono forzatamente minore – ha detto il Sindaco Ingenito - non è meno partecipata e sta a noi rinnovare il suo significato”.

Questa mattina, accompagnato dal Direttore Generale dell’Asl 1 Imperiese Silvio Falco e dall’Assessore Stefano Gnutti, Ingenito ha fatto visita presso ai reparti dell’Ospedale Saint Charles per ringraziare, a nome dell’intera cittadinanza, il personale che quotidianamente si spende con professionalità e spirito di sacrificio per la comunità.

“Non c’è momento migliore di un altro per esprimere gratitudine – termina Ingenito - ma oggi, nel giorno che ci vede uniti per Sant’Ampelio, mi è parsa un’esigenza ancora più forte”.