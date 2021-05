Badalucco omaggia Umberto Eco, a lui dedicata una piazza e una mostra permanente di ceramiche, ecco perchè

Una iniziativa di cui si parla dal 2019, fortemente voluta dall'amministrazione comunale del sindaco Matteo Orengo. L'intitolazione della piazza sarà accompagnata da una esposizione permanente di sculture in ceramica, realizzate dagli allievi del maestro Guido Mariani. I personaggi del celebre Baudolino di Umberto Eco sono diventati opere d'arte e rimarranno esposte en plein air.

Ma perchè celebrare proprio Umberto Eco? C'è una storia. Il termine 'Badalucco' viene utilizzato dallo scrittore nel Baudolino, '...stando con quella là mi diventi un badalucco come lui...'. All'epoca ci fu uno scambio di lettere tra Eco e l'allora sindaco Romano Bianchi per via del significato attribuito al nome del paese.