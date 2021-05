Sanremo: approvato l’aggiornamento al Piano Urbanistico Comunale. Donzella: “Sviluppo e crescita nel rispetto del territorio”

Tema centrale della seduta odierna del consiglio comunale di Sanremo è stato quello dell’adozione dell’aggiornamento al Piano Urbanistico Comunale. Una pratica, approvata a fine seduta all’unanimità, che è stata illustrata dall’assessore Massimo Donzella collegato insieme all’Ing. Miceli e al gruppo di professionisti che si è occupato degli approfondimenti.

“Questo è il risultato di un lavoro di squadra che ha richiesto l’impegno di tutti – ha esordito Donzella – L’obiettivo primario è quello di un rilancio dell’economia della città con una visione che potesse consentire di perseguire quegli obiettivi di sviluppo e di crescita nel rispetto delle caratteristiche turistiche e della nostra storia. Il comune denominatore è quello di un minor consumo del suolo, attraverso la riqualificazione del patrimonio, la possibilità di intervenire sul costruito, e scelte di qualità. Grande attenzione è stata prestata alle zone agricole e alle campagne abitate. Ci sono temi nuovi sulle aree accessorie esterne che, specialmente nel lungo periodo di Covid, ci hanno fatto apprezzare ancora di più Sanremo come stazione climatica. Tra le possibilità introdotte ci sono quelle relative alle piscine ed ai parcheggi interrati. Dobbiamo liberare il più possibile il suolo dalle automobili e dare una pertinenza alle abitazioni che, per la nostra conformazione, dovranno essere bene inserite nelle terrazze e nelle fasce rispettandone il profilo naturale. Ci sono premialità che determinano un nuovo modo di pensare legato al green, all’ambiente, all’energia solare, per una città turistica attrattiva e sensibile verso questi temi. Ringrazio gli uffici, i tecnici e tutti i consiglieri comunali che hanno lavorato sulla pratica. Mi prendo poi l’impegno di portare entro fine luglio la delibera sui sottotetti e la variante per ottenere anche nelle zone agricole la demolizione e ricostruzione con una riqualificazione e un incremento del 35%”.

“L’assessore Donzella è stato chiaro nell’esposizione della pratica ed ha fatto capire la visione del futuro per il quale sono stati apportati questi aggiornamenti – ha detto Daniele Ventimiglia della Lega - Il nostro voto sarà favorevole. E’ importante intervenire sul paesaggio collinare della città. E’ infatti giusto che chi produce abbia le serre, ma quelle abbandonate rappresentano una bruttura sulla quale bisogna intervenire. Abbiamo ora la possibilità di cambiare il nostro panorama collinare. In questo l’assessore Donzella si è speso tantissimo. Si dovrà intervenire sulle zone agricole e sul piano casa".

“Desidero rivolgere un ringraziamento all’assessore Donzella e ai tecnici per il lavoro svolto nella redazione del documento che voteremo favorevolmente – ha preso la parola Andrea Artioli di Liguria Popolare – Si tratta di un intervento dovuto ed atteso, perché va a toccare aspetti problematici, migliorando le condizioni abitative nelle fasce collinari e prevedendo interventi nel centro cittadino”.

Il sindaco Alberto Biancheri, dopo aver ripercorso l’iter che ha portato a questo risultato, ha ringraziato tutti coloro che hanno lavorato sulla pratica: “Che rappresenta un tassello importante nello sviluppo urbanistico” ha detto.

“Questa è stata una pratica portata avanti con spirito collaborativo – ha dichiarato Umberto Bellini - La relazione dell’assessore Donzella, un bravissimo amministratore, è stata puntuale e precisa. Con questa pratica si vuole dare al privato un maggior spunto per riqualificare in primis le zone collinari”.

“C’è grande soddisfazione e orgoglio – è intervenuta il vicepresidente del consiglio comunale Alessandra Pavone - Il consiglio è protagonista perché è chiamato a dare l’inizio ad una stagione che porterà un nuovo volto alla città ed un impulso all’economia. Bisogna ringraziare gli uffici, gli ordini professionali e la parte politica, in particolare l’assessore Donzella e i commissari. Questa pratica fornisce risposte necessarie che il territorio aspettava da tempo, che vedranno il profilo delle nostre colline riordinate architettonicamente nel rispetto del paesaggio. Dobbiamo continuare su questa strada, seguendo le richieste che giungeranno dal territorio”. Alessandra Pavone ha poi illustrato un emendamento, su alcuni aspetti tecnici, approvato all’unanimità.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Lombardi, oltre a sottolineare l’importanza di un recupero della zona collinare, ha portato l’attenzione sul centro storico “Dove sono permesse opere straordinarie – ha detto - Servirebbe una distinzione tra palazzi storici, che devono essere conservati, ed altri fatiscenti dove invece si dovrebbero attuare interventi più importanti. Anche il nostro voto sarà favorevole”.

E’ poi intervenuto il consigliere Giorgio Trucco che in passato, in qualità di assessore, si era occupato di questo ambito: “Finalmente si giunge a questo risultato che darà un nuovo impulso al settore dell’edilizia”.

“Fino ad oggi molte Amministrazioni, nell’affrontare i Puc, erano ogni volta ripartite da zero per non dare soddisfazione alle precedenti – ha analizzato Mario Robaldo - Ora invece, grazie anche al fatto di avere lavorato per due amministrazioni di seguito, si è giunti alla fine dell’iter. Auspico a questo punto, ora che abbiamo uno strumento che può essere sfruttato per una svolta di Sanremo, che ci sia uno snellimento delle procedure burocratiche”.

La pratica è stata infine approvata all’unanimità. Unica nota stonata è stata l’inavvertita apertura del microfono di uno dei partecipanti alla seduta che, in base a quanto ascoltato durante lo streaming, era più interessato ad una partita di calcio che ad una pratica fondamentale per lo sviluppo della città...