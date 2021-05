Ventimiglia: avvocato aggredito verbalmente vicino alla stazione "Se non ci fossero stati i Carabinieri poteva finire peggio"

“Andavo a riprendermi la macchina alla stazione di Ventimiglia, dove avevo parcheggiato anche se solitamente non lo faccio mai. Mentre stavo salendo, di fronte ad un locale, si è avvicinato un uomo non italiano e probabilmente dell’Est europeo che mi ha detto ‘Dammi i soldi!’”.

Io gli ho risposto di allontanarsi e di mettersi la mascherina ma, a quel punto con fare minaccioso mi ha aggredito dicendomi “Io ti spacco la faccia… bastardo”. Poco lontano c’era un blindato dei Carabinieri che hanno allontanato l’uomo e l’avvocato si è potuto divincolare. “Sicuramente senza l’intervento dei Carabinieri l’accaduto poteva avere risvolti peggiori, anche perché non potevo sapere se l’uomo aveva in tasca o meno un coltello o qualcosa del genere. Io avrei tentato di allontanarmi e l’aggressione verbale si sarebbe inevitabilmente trasformata in qualcosa d’altro”.

“Non è stata una bella esperienza – ha terminato - ma sono contento di avere mantenuto la calma e che nella zona ci siano sempre le forze dell’ordine”.