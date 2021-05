Taggia: si cerca un gestore per l'estate in Darsena, richieste meno serate ma balli vietati per il Covid

Si cerca un gestore per l'estate della Darsena di Arma di Taggia. Il Comune ha pubblicato la manifestazione d'interesse per garantire intrattenimento serale da giugno a settembre.

Musica, sì ma non si potrà ballare. Questo quanto impone la normativa vigente per l'anti Covid e quindi il Comune ha dovuto specificarlo. Una differenza rispetto all'anno scorso quando in fase di pubblicazione della manifestazione d'interesse si parlò solo di garantire misure antiassembramento, salvo dover poi introdurre il divieto di ballo, in prossimità dell'affidamento.