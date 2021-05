Ventimiglia: aggressione di domenica scorsa, il Partito Democratico "Dalla Lega un silenzio assordante"

Anche il Partito Democratico di Ventimiglia è intervenuto in merito all’episodio di violenza avvenuto domenica scorsa nella città di confine.

Il Pd ha espresso la forte preoccupazione per la tensione che si percepisce negli ultimi tempi: “Ogni atto di violenza deve essere sempre fermamente condannato e riteniamo inaccettabile, ed anche molto pericoloso, tentare di giustificare un atto così vile e brutale, con la crescente esasperazione dei cittadini. Significa ammettere di aver perso il controllo della situazione ed accettare come inevitabili questi comportamenti. Noi non ci stiamo. Si é trattato chiaramente di un'aggressione violenta di più persone contro una sola persona e come tale deve essere giudicata e valutata”.

“Stupisce – termina il circolo del Pd frontaliero - il silenzio assordante della Lega dalla quale ci aspettavamo una dura condanna di questo atto violento. Il tempo per gli slogan é finito: l'amministrazione deve occuparsi concretamente del problema, deve proporre soluzioni e non può stare a guardare e aspettare il verificarsi di altri fatti analoghi”.