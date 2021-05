Doppio intervento dei Vigili del Fuoco di Sanremo, nella tarda mattinata di oggi. Verso le 11 sono intervenuti nella zona del centro equestre di Taggia, dove un incendio di sterpaglie aveva minacciato alcune abitazioni.

Le fiamme sono state spente in poco tempo ma l’intervento è andato avanti fino alle 13 per le operazioni di bonifica. Verso mezzogiorno, invece, i pompieri hanno lavorato per un’ora circa per un pino caduto sull’Aurelia, a Bussana nella zona del supermercato Carrefour.