Coronavirus, tasso di positività mai così basso da mesi, ma in Asl1 aumentano i ricoveri

Sono 152 i nuovi positivi registrati in Liguria a fronte di 4.067 tamponi molecolari (oltre ai 1.640 antigenici rapidi) nelle ultime 24 ore, con un tasso pari al 3,7%, il più basso negli ultimi mesi.



Nella nostra provincia sono stati 23 i nuovi positivi, 35 nel savonese, come a Genova, mentre a Spezia 48. Sono due i morti segnalati oggi, entrambi deceduti ieri, si tratta di due donne, di cui una di 85 anni morta all'ospedale di Sanremo.



Calano anche oggi i ricoverati in Liguria, ma nell'imperiese sale di uno il numero dei posti letto occupati.



Tamponi processati con test molecolare: 1.221.476 (+4.067)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 276.040 (+1.640)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 101.015 (+152)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 4.805 (-83)



Casi per provincia di residenza

Imperia 597 (-9)

Savona 798 (-15)

Genova 2.535 (-63)

La Spezia 620 (+8)

Residenti fuori regione o estero 84 (-3)

Altro o in fase di verifica 171 (-1)

Totale 4.888 (-83)



Ospedalizzati: 436 (-7); 52 (-1) in terapia intensiva

Asl 1 - 71 (+1); 8 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 68 (-5); 8 (+) in terapia intensiva

San Martino - 75 (+1); 18 (-) in terapia intensiva

Galliera - 57 (-1); 4 (+1) in terapia intensiva

Gaslini - 2 (-)

Asl 3 - 88 (+1); 4 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 - 23 (-3); 1 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 - 52 (-1); 9 (-) in terapia intensiva



Isolamento domiciliare: 3.646 (+97)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 91.967 (+233)

Deceduti: 4.243 (+2)



Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 989 (+26)

Asl 2 - 1.175 (+16)

Asl 3 - 1.545 (-214)

Asl 4 - 307 (-43)

Asl 5 - 695 (+2)

Totale 4.711 (-213)



Dati vaccinazioni 8/5/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 763.700

Somministrati: 707.084

Percentuale: 93%