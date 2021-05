Sanremo: intitolazione dei giardini della Foce a Falcone e Borsellino, il plauso di Fratelli d'Italia

Fratelli d’Italia esprime soddisfazione per intitolazione dei giardini della Foce di Sanremo a Falcone e Borsellino:

“Il Dipartimento Sicurezza, legalità e immigrazione Sanremo di Fratelli d’Italia – spiega il responsabile provinciale Stefano Bottero - si complimenta ed esprime apprezzamento per l’iniziativa fortemente voluta dal gruppo consigliare di Fratelli d’Italia e finalmente realizzata per l’intitolazione dei giardini della Foce di Sanremo ai Magistrati Falcone e Borsellino e agli Agenti delle loro scorte, eroi caduti per aver dedicato tutta la loro vita alla lotta alla mafia. Questa intitolazione, nell’onorare il sacrificio di chi è caduto per la giustizia, è motivo di orgoglio per tutti e riteniamo debba essere simbolo di legalità e amore per la Patria per chiunque”.