Diano Marina: 'Letture Dantesche' alla Biblioteca Civica 'Angiolo Silvio Novaro' de iIl Maggio dei Libri'

La Biblioteca Civica 'Angiolo Silvio Novaro', in collaborazione con l’Ufficio Cultura del Comune di Diano Marina e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, aderisce all’undicesima edizione de 'Il Maggio dei Libri' organizzando giovedì 27 maggio, dalle ore 15.30 alle 17.00, un pomeriggio di reading e commenti con al centro il sommo poeta Dante Alighieri, a 700 anni dalla morte.

"Studenti, cittadini, appassionati e curiosi - spiegano dalla biblioteca - si alterneranno in maniera continua nella lettura dei brani danteschi e dei versi della sua cerchia, la poesia cortese del Dolce Stil Novo, con una riflessione conclusiva della prof.ssa Anna Marchini, docente di materie letterarie presso l’Istituto Comprensivo di Diano Marina.

L’evento aderisce all’iniziativa #letturaday, manifestazione nata per la promozione della lettura ad alta voce da un’idea di Adei, l’Associazione degli editori indipendenti italiani, realizzata assieme a librerie, biblioteche e scuole e nata sotto gli auspici del 'Centro per il Libro e la Lettura', tutti possono partecipare, tutti possono mettere in gioco la propria voce.



Per iscriversi all’iniziativa sarà possibile contattare la Biblioteca Civica all’indirizzo di posta elettronica bliodiano@istitutostudiliguri.191.it o telefonicamente al numero 0183 496542 nei giorni di martedì (9-14) e giovedì (12-17) o sui canali sociale Facebook e Instagram @Bibliotecadiano".