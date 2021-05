Coronavirus: calo ancora netto di tutti i dati, la Liguria si avvia verso un netto miglioramento

Il Covid continua a regredire nella nostra provincia. Fortunatamente i numeri ce lo confermano anche oggi con il tasso di positività sotto il 4% e con i nuovi positivi in calo, sia in Regione che nella nostra provincia.

Sono 133 i nuovi positivi in Liguria, sui 3.407 tamponi molecolari effettuati (oltre ai 2.706 antigenici), uno ogni 25,61 pari al 3,9%. Nella nostra provincia sono stati 24 i nuovi positivi mentre nel savonese 22, a Genova 63 e a Spezia 24.

Sono 9 i morti segnalati oggi, dei quali 8 negli ultimi tre giorni e nessuno della nostra provincia. Calo sensibile anche dei ricoverati, sia in tutta la Liguria che nell'imperiese, altro segno della regressione del virus.